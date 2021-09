Antica Kroton. Presentato il neo dirigente dell’unità operativa Antonio Senatore

Crotone – Nella mattina del 21 settembre in occasione di una conferenza stampa è stato presentato Antonio Senatore quale neo dirigente dell’unità operativa al progetto Antica Kroton. Presenti a Palazzo del Comune il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e l’assessore alla cultura Rachele Via. “Mi assumo una grande responsabilità a seguire un progetto così ambizioso e strategico per la città di Crotone. – spiega il neo dirigente Senatore – L’obiettivo è permettere alla città di diventare attrattore culturale, non solo dal punto di vista conoscitivo della sua storia, ma anche attraverso il canale turistico”. Il progetto partirà dopo aver siglato le convenzioni in accordo con la Regione Calabria ma l’apertura dei cantieri non avverrà prima di maggio 2022. Ulteriori approfondimenti sull’edizione de Il Crotonese di venerdì 24 settembre.