Asp Crotone, Gentili nominato commissario straordinario

Crotone – Come annunciato nelle scorse settimane Gilberto Gentili è il nuovo commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone.

“Il Consiglio dei ministri – recita una nota di Palazzo Chigi – su proposta del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, Saverio Cotticelli, visto l’elenco dei nominativi dei commissari straordinari inviato dalla struttura commissariale al Presidente della Giunta regionale lo scorso 21 maggio, trascorso il termine di 10 giorni senza alcun riscontro da parte della Regione, ha deliberato, a norma dell’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, di autorizzare il Ministro della salute all’adozione del decreto di nomina dei Commissari straordinari per l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, dott. Gilberto Gentili, per l’Azienda ospedaliera di Cosenza, dott.ssa Giuseppina Panizzoli e per l’Azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, prof.ssa Isabella Mastrobuono”.

Mancano all’appello altri quattro commissari in altrettante aziende calabresi sui quali il Govero non ha trovato l’accordo. Nel frattempo lo stesso ministro della Salute Giulia Grillo ha annunciato le dimissioni di Thomas Schael dalla carica di sub commissario che rivestiva dal dicembre scorso. A quanto pare per insanabili divergenze con il commissario Cotticelli anche se il ministro Grillo parla di “problemi personali”.

Gilberto Gentili, nato 61 anni fa a Fossombrone, in provincia di Pesaro, ha svolto la sua intera vita professionale nell’ambito della sanità ricoprendo numerosi incarichi. E’ stato dirigente medico di strutture complesse e direttore sanitario in diverse aziende sanitarie e ospedaliere. Attualmente era direttore generale della Asl di Alessandria.