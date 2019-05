Atletica Leggera, Ayoub Idam fa il record sui 3000 e si qualifica per i campionati italiani di Rieti

Ayoub Idam conquista il pass per il campionato italiano di Rieti. Accompagnato dal suo personal coach Scipione Pacenza, domenica 26 maggio è andato a caccia del tempo minimo in Toscana per ottenere il visto al campionato italiano Juniores e Promesse del 6-7 giugno a Rieti, partecipando al 3000 metri inserito nel programma tecnico del 9° Meeting Internazionale Città di Castiglione della Pescaia, alle porte di Grosseto. Ayoub Idam ha ottenuto il lasciapassare per gli italiani di categoria grazie all’abbondante 8’17’’92, che vale la miglior prestazione dell’anno sia italiana che europea (crono utile anche per la convocazione in nazionale, ma ancora una volta ‘sprecato’ per l’impasse sull’iter cittadinanza). Il tempo realizzato sulla sei corsie rossa di Castiglione della Pescaia dal giovane talento in forza alla K42, va ad aggiornare il personal best conseguito lo scorso anno da Idam a Conegliano Veneto, riducendolo di quasi 2 secondi.