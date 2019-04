Atletica leggera, domenica 14 aprile ritorna la ‘StraCrotone’

Dopo trentotto anni di stop, da tre anni la popolare gara podistica è ritornata ad essere il tradizionale appuntamento di aprile attraverso la sinergia tra la Cooperativa Hera Ora e l’amministrazione Pugliese. Quella che si svolgerà il prossimo 14 aprile è la terza edizione del nuovo corso della stracittadina il cui programma è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Casa Comunale ed alla quale hanno partecipato l’assessore allo Sport Giuseppe Frisenda, Marco Tricoli della Cooperativa Hera Ora, Gianfranco Screnzi dell’associazione Sakro e Eugenio Vetere della Cooperativa Hera Ora. “La StraCrotone è un modo innovativo di pensare, di vivere la città. Tra l’altro rientra nelle iniziative per le quali Crotone si è candidata a città del benessere ed alla bandiera azzurra 2019, il riconoscimento a quei comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita” ha detto l’assessore allo Sport Giuseppe Frisenda. “La StraCrotone è una festa per la città, aperta non solo agli atleti professionisti ma a tutta la comunità” ha detto Marco Tricoli della Cooperativa Hera Ora. L’evento prevede una gara competitiva Fidal di 10 km (due giri di percorso) alla quale parteciperanno i migliori atleti calabresi e anche provenienti da fuori regione e una corsa podistica di 5 km ad andatura libera aperta a tutti. In piazza della Resistenza sarà allestito il villaggio della StraCrotone dove è prevista la partenza alle ore 16.30 e l’arrivo. Il raduno è previsto per le ore 15.00.

Le iscrizioni possono già essere effettuate sul sito www.stracrotone.it

Il percorso si snoda da piazza della Resistenza, su via Roma, viale Gallucci, viale Gramsci, viale Cristoforo Colombo, viale Regina Margherita, piazza Pitagora, via Vittorio Veneto per ritornare in piazza della Resistenza.

Sono previsti punti di ristoro in viale Gallucci e viale Cristoforo Colombo.