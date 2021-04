Bandiere Blu 2021, Torre Melissa e Cirò Marina sono le perle dello ionio crotonese

Sono dieci le località calabresi che hanno ricevuto la Bandiera blu per il 2021. Si tratta del riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee) che determina la qualità di una spiaggia in funzione di pulizia delle acque e efficienza dei servizi. Nel 2021 le spiagge Bandiera Blu in Italia sono 385. Il podio delle regioni italiane con più spiagge premiate spetta a Liguria (30), Toscana (19) e Campania (18). Mentre in Calabria rispetto al 2020 si perdono quattro bandiere blu (quelle di Tropea, Siderno, Villapiana e Rocca Imperiale), la Provincia di Crotone conferma le sue due ‘perle’: Punta Alice nel comune di Cirò Marina ottiene la ventunesima bandiera blu (la diciannovesima consecutiva) e di Melissa giunta a quota dieci riconoscimenti di fila.

Queste le bandiere Blu assegnate in Calabria

Provincia di Catanzaro

Soverato – Baia Dell’Ippocampo

Sellia Marina – Località Ruggero/San Vincenzo-Sena/Jonio-Rivachiara

Provincia di Cosenza

Roseto Capo Spulico – Lungomare

Trebisacce – Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni – Viale Magna Grecia – Riviera delle Palme)

San Nicola Arcella – Arcomagno/Canale Grande Marinella

Praia a mare – Camping Internazionale/Punta Fiuzzi

Tortora – La Pineta/Fiume Noce Villapiana – Villapiana Scalo, Villapiana Lido

Provincia di Crotone

Cirò Marina – Punta Alice, Cervara/Madonna di mare

Melissa – Litorale Torre Melissa

Reggio Calabria