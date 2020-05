Bar e ristoranti, il ministro: “le leggi non si discutono si applicano”

ROMA – “Le sentenze e le leggi non si discutono ma si applicano. E questo deve valere per ognuno di noi”. Così il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, commenta la decisione del Tar della Calabria di annullare l’ordinanza emanata dalla governatrice Jole Santelli nella parte in cui dispone che sul territorio della regione, è consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto’.di alcune attività commerciali. “La sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori e cittadini è una nostra priorità assoluta nell’emergenza Covid-19” aggiunge Boccia. “Il governo sta facendo ripartire il Paese in sicurezza. Non è la stagione delle divisioni, dei protagonismi e dell’individualismo”.