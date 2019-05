Beach Litter, Legambiente: spiaggia che vai rifiuti che trovi

Oltre la metà (il 66%) dei rifiuti sulle spiagge italiane è rappresentato da sole dieci tipologie di oggetto. A fotografare il fenomeno è l’indagine Beach Litter 2019 di Legambiente. Pezzi e frammenti di plastica e di polistirolo rappresentano rispettivamente la prima e la seconda categoria di rifiuti più presenti sulle spiagge italiane con un totale 21,3% (11,3% e 10%). Tappi e coperchi in plastica per bevande sono al terzo posto e rappresentano il 9,6% dei rifiuti rinvenuti. Seguono i mozziconi di sigaretta con l’8% e i cotton fioc con il 7,4%. Questi ultimi, in particolare, sono il simbolo per eccellenza di maladepurazione e della cattiva abitudine di buttarli nel wc.

Plastica e calcinacci

La massiccia presenza di materiali da costruzione (calcinacci, mattonelle, tubi di silicone, materiali isolanti), il 4,7% di tutti i rifiuti monitorati, “segnala – sottolinea Legambiente – che spesso le spiagge vengono utilizzate come luogo per lo smaltimento illegale per i residui delle costruzioni o delle ristrutturazioni”. Bottiglie e contenitori di plastica per bevande

costituiscono, invece, il 4,6% del totale; bicchieri, cannucce, posate e piatti di plastica usa e getta, con il 3,5%, sono all’ottavo posto. La metà dei rifiuti registrati in quest’ultima categoria è costituita dai soli bicchieri di plastica, per questo, secondo Legambiente, “è necessario lavorare per ridurre drasticamente questo tipo di rifiuto anche con campagne che incrementino la fiducia dei consumatori nei confronti dell’acqua del rubinetto”. Da sottolineare che sommando bottiglie da bevande e tappi di plastica da bevande si arriva all’11,7% di tutti i rifiuti presenti sulle spiagge, 11 ogni 10 metri, un’incidenza più elevata di qualunque altro tipo di rifiuto. A chiudere la classifica dei materiali più trovati ci sono, infine, le retine per la coltivazione dei mitili (3,4%) e i frammenti di vetro o ceramica con il 3,1%.

Spiaggia dei Gigli

Nel report di Legambiente, sono state inoltre suddivise geograficamente le spiagge per individuare quali sono i cinque rifiuti più comuni per area. Nelle spiagge del Tirreno oltre la metà di tutti i rifiuti rinvenuti (il 53%) è rappresentato da mozziconi di sigaretta, frammenti di plastica e polistirolo, tappi e bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie. Nell’Adriatico la classifica è guidata da frammenti di plastica e polistirolo, ma entrano tra i primi cinque rifiuti più trovati le calze per la coltivazione dei mitili, presenti anche nella classifica delle spiagge che si affacciano sullo Ionio. La classifica dei rifiuti in questo caso (che ha coinvolto sei spiagge: due transetti sulla spiaggia catanzarese di Caminia, il lido Sant’Angelo a Rossano, la spiaggia dei Gigli di Isola di Capo Rizzuto e le spiagge Gramà di Bagnara Calabra e Pietrenere di Palmi) è guidata però da tappi e coperchi in plastica di bevande che rappresentano un oggetto su 10 di quelli registrati. Per le spiagge monitorate nelle isole maggiori, Sardegna e Sicilia, la top five mette in risalto la presenza al primo posto dei bastoncini cotonati.

(Foto tratta dal rapporto di Legambiente)