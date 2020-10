Bufera su Spirlì, Arcigay: show mortificanti, Santelli prenda le distanze

“La presidente Santelli prenda provvedimenti. Liberi i calabresi da questo uomo dal gergo violento e volgare. Riaffermi i valori della convivenza civile, della solidarietà, della centralità della persona, dell’accoglienza”. E’ quanto si legge in una nota stampa di Arcigay Calabria riguardo alle affermazioni rilasciate dal vice presidente della Regione, Nino Sperlì, a Catania nell’ambito della “Pontida del Sud” promossa dalla Lega a sostegno di Matteo Salvini. “Il repertorio messo in scena è tra i più volgari e violenti degli ultimi tempi, verso i ‘negri’ e verso i ‘froci’, proprio mentre il Paese è alle prese con due innovazioni normative importantissime: la discussione della proposta di legge contro l’omolebobitransfobia e la cancellazione dei Decreti

Sicurezza” prosegue la nota. “Come Arci ci rifiutiamo di ascoltare un esponente delle istituzioni esprimersi con questi termini, non ci riconosciamo in un linguaggio che offende, marginalizza ed esclude. Soprattutto in un contesto come quello calabrese in cui sono ancora tanti i passi da fare per la diffusione di una cultura inclusiva e non violenta che faccia della diversità il suo obiettivo ma anche il mezzo attraverso cui svilupparsi”.

Critiche contro Spirlì arrivano anche da Arcigay Reggio Calabria che sollecita alla governatrice “una presa di posizione contro queste dichiarazioni che altro non sono che linguaggio d’odio che alimenta violenze e discriminazioni”. “È assolutamente offensivo che chi ricopre un ruolo istituzionale si permetta di fare ‘show’ rilasciando dichiarazioni che mortificano la vita delle persone, in un momento storico-sociale come quello che stiamo vivendo in Italia dove assistiamo quotidianamente ad atti di discriminazione e violenze” prosegue la nota di Arcigay Reggio Calabria. “La Regione ha sostenuto e patrocinato più volte le attività di Arcigay, quella che il vicepresidente chiama lobby gay, condividendone le lotte e le richieste di rivendicazione per la comunità Lgbt, pertanto rimaniamo maggiormente disorientati da affermazioni di tal genere, che offendono non solo chi appartiene alle nostre associazioni e comunità omosessuale, ma colpiscono e sminuiscono la dignità di tutte le cittadine e cittadini calabresi”.