Calabria: contagi stabili (+544), quattro vittime, ricoveri in risalita

CATANZARO – Non accenna a diminuire la curva dei contagi in Calabria. Nel bollettino del dipartimento Salute della Regione ne vengono segnalati 544 (ieri erano 619) a fronte di 4.177 tamponi, con un rapporto tamponi-positivi del 13,02%. Il grosso dei contagi giornalieri (226) è, ancora una volta, in provincia di Cosenza, ma ne sono stati registrati anche 156 nel reggino, 90 sono nel catanzarese, 45 nel crotonese e 27 nel vibonese. Quattro le vittime con il totale che arriva a 979. Tornano a salire i ricoverati con 6 nuovi ingressi in area medica (467) e 3 in terapia intensiva (46), con un tasso di occupazione dei posti letto rispettivamente del 48 e del 29%. Gli isolati a domicilio sono 14.024 (-45) mentre i guariti crescono di 576 arrivando a 42.106. I casi attivi sono 14.537 (-155). Ad oggi sono stati sottoposti a test 698.455 soggetti per un totale di 750.155 tamponi e 57.622 positivi.