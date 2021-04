Calabria, Spirlì: troppa malavita nella sanità, Draghi azzeri il debito

CROTONE – “Per la sanità calabrese l’unica soluzione percorribile è un intervento straordinario dello Stato che non sottragga alla Regione i poteri di organizzazione e di coordinamento, ma imponga, attraverso un piano straordinario, la verifica e la determinazione certa del debito e il conseguente azzeramento di tutte le pendenze pregresse. In tale direzione, nei giorni scorsi, ho inviato una richiesta accorata al presidente Draghi, in quanto convinto che, senza l’azzeramento del debito sanitario, questa regione non potrà mai ambire a offrire ai propri cittadini il sacrosanto diritto alla salute”. Lo ha dichiarato oggi il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, in apertura dei lavori della seduta del Consiglio regionale dedicata alla grave crisi della sanità calabrese.

L’emergenza sanitaria in Calabria ha raggiunto da anni livelli insostenibili. “La pandemia ha di fatto aggravato la situazione facendo emergere l’incapacità del sistema sanitario regionale di offrire livelli minimi di assistenza sanitaria. Sebbene abbia manifestato pubblicamente la mia contrarietà alla riproposizione del decreto Calabria – ha ricordato il governatore – ho inteso, fin dal primo giorno insieme alla Giunta, avviare un percorso di collaborazione e di sostegno alle attività che l’organo commissariale ha inteso perseguire”. Il prefetto Guido Longo è arrivato in Calabria “nel momento più drammatico della storia dell’umanità e non poteva che essere accolto in amicizia” ha aggiunto Spirlì davanti all’uditorio di palazzo Campanella. “Qui da poliziotto ha svolto la sua battaglia contro la malavita, e credo che questa battaglia, anche da commissario la debba riprendere, perché di malavita nella nostra sanità ce n’è ancora tanta”.

Per delineare la situazione dell’universo sanitario calabrese, il governatore ha inteso citare solo un dato: “Nell’ultimo decennio nelle strutture sanitarie calabresi sono stati investiti circa 15 euro pro capite, mentre, nello stesso periodo, la media nazionale è stata di 45 euro”. Inoltre, “il Piano di rientro della Regione Calabria del 2009 prevedeva una serie di interventi finalizzati a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario. Ma così non è stato. Troppe le criticità e le inadeguatezze che hanno portato alla nomina di commissari e a vari interventi del Governo culminati con i due decreti Calabria che, di fatto, hanno completamente esautorato la Regione di poteri di organizzazione e coordinamento”. La situazione, insomma, è già al collasso, e l’unica strada da seguire, a parere di Spirlì, è quella di un intervento dello Stato che accerti la portata reale del debito e disponga il suo azzeramento.