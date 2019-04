Calcio a 5, Frisenda plaude alla promozione del Crescendo

CROTONE – L’assessore Giuseppe Frisenda esprime “le congratulazioni, anche a nome del sindaco Pugliese, alla Asd Crescendo che ha conquistato la serie C1 di calcio a 5. Un nuovo alloro si aggiunge al movimento sportivo crotonese che cresce ogni giorno sempre di più. Ai ragazzi di mister Nino De Santis, che ringrazio non solo per insegnare agli atleti la tecnica sportiva, ma i valori che lo sport esprime, che sono importanti anche e soprattutto fuori dal rettangolo di gioco, va la gratitudine dell’intera comunità cittadina per aver dato questa bella soddisfazione alla città”.

“Crotone in tante discipline sta raggiungendo risultati importanti caratterizzandosi sempre più come città dello sport” aggiunge l’assessore comunale allo Sport. ” Con il mondo dell’associazionismo sportivo stiamo lavorando intensamente in questo senso e i risultati arrivano sia dal punto di vista tecnico che di immagine e di prospettive. Crotone – ricorda Frisenda – per il 2019 ha conseguito la prestigiosa bandiera azzurra Fidal e Anci come città della corsa e del cammino, e a settembre ospiterà il Trofeo Coni Kinder+Sport, il più grande evento nazionale a livello giovanile”.

“Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la passione, l’amore per lo sport e per la città che caratterizza le singole realtà sportive cittadine” conclude l’assessore, rinnovando all’Asd Crescendo “i complimenti per il prestigioso traguardo raggiunto” ed augurandole “sempre nuovi successi per il futuro”.