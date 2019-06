Calcio, i baby del Crotone classe 2007 protagonisti al torneo internazionale ‘D’Alterio’

E’ terminato il Trofeo Internazionale D’Alterio riservato alla categoria Esordienti 2007, dove il Crotone categoria Esordienti ha ben figurato assicurandosi la miglior difesa del Torneo con sole due reti subite (nella prima gara del girone contro il Genoa) e ottenendo un ottimo nono posto.

La manifestazione sportiva, organizzata dall’Asd Villaricca Calcio e giunta alla quinta edizione, si è disputata dal 31 maggio al 2 giugno presso lo Stadio Comunale “Vallefuoco” di Mugnano ed ha visto la partecipazione di 20 società, ben 9 provenienti dalla Serie A (Napoli, Juventus, Lazio, Sampdoria, Genoa, Fiorentina, Udinese, Roma e Torino), 2 dalla Serie B (Crotone e Pescara) e anche una società finlandese, la Honka. I piccoli rossoblù, guidati in panchina da mister Laratta, si sono ben disimpegnati nel corso del torneo e dopo aver superato il proprio girone eliminatorio battendo, tra le altre, l’Udinese (1-0), nella finalina per il nono e decimo posto hanno superato il Pescara ai calci di rigore. Per la cronaca, il Trofeo D’Alterio è stato vinto dalla Lazio che in finale ha superato la Juventus.