Camera ardente al ‘Marrelli Hospital’ per l’imprenditore. Domani alle 11 i funerali al Duomo

La salma dell’imprenditore Massimo Marrelli, come quella della altre tre vittime del tragico incidente consumatosi nella scorsa notte, è stata consegnata ai familiari, che hanno fatto allestire una camera ardente nella hall del “Marrelli Hospital” in via Gioacchino da Fiore.

Dalla mattinata di oggi centinaia di crotonesi – parenti, amici, dipendenti, utenti e comuni cittadini – si stanno recando a porgere l’ultimo saluto all’imprenditore noto soprattutto nel mondo della sanità locale e ai suoi familiari.

Momenti di profonda commozione per i tre figli Lorenzo, Benedetta e Doriana, per i fratelli di Massimo Marrelli, sette in tutto, per l’anziana madre e la moglie, Antonella Stasi.

I funerali sono stati programmati per lunedì 29 ottobre nella basilica cattedrale di Crotone alle ore 11.00. La salma muoverà dal Marrelli Hospital alle 10.45.