Campionato italiano d’altura a Crotone, iniziato il countdown

Dal 16 al 20 luglio, Crotone si prepara ad ospitare il campionato italiano assoluto di vela d’altura 2019 – Trofeo Bper Banca, organizzato dal Club Velico Crotone. Dopo le ultime edizioni disputate a Monfalcone e Ischia, sarà il capoluogo pitagorico, capitale della Magna Graecia, ad accogliere il più importante campionato nazionale dedicato alle imbarcazioni più performanti e ai migliori equipaggi pronti a contendersi il titolo.

Per questo in seno al Club Velico il consiglio d’amministrazione del Club Velico ha deliberato la nascita di uno speciale Comitato Organizzatore, composto da autorità e personalità non solo del mondo della vela, che si occuperà dell’evento. Presidente è stato nominato il socio – nonché editore di Video Calabria – Salvatore Gaetano. Per il Club Velico Crotone è una nuova sfida per offrire alla Calabria e a Crotone ‘città della vela’ un’altra grande vetrina.