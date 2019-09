Capocolonna, assegnati i lavori di sistemazione del parco con i fondi Fai

Aggiudicato il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione all’interno del parco archeologico di Capocolonna. Lo rende noto il Polo museale della Calabria guidato da Antonella Cucciniello. L’intervento interesserà l’area adiacente all’Heraion Lacinio ed è finalizzato al miglioramento della fruizione da parte dei visitatori; in sostanza sarà realizzato in uno spazio ben definito un affaccio panoramico privilegiato sull’area sacra all’interno del Parco. Intervento che il Fai (Fondo Ambiente Italiano) e Intesa Sanpaolo sostengono con un contributo di 28 mila euro assegnato nell’ambito del progetto “I luoghi del cuore”.

“Capo Colonna, uno dei più importanti siti della Magna Grecia, di proprietà demaniale – spiega la nota del Polo museale della Calabria – è stato, infatti, votato da oltre 30 mila persone nell’edizione 2016 del censimento dei luoghi italiani da non dimenticare. Un eccellente risultato che ha permesso a questo luogo del cuore di accedere al bando attraverso il quale il Fai, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, assegna contributi economici a progetti concreti a favore dei beni più votati”.

Il Museo e il Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, diretto da Gregorio Aversa. Il Rup dell’intervento è Angela Acordon, alla guida del Polo museale fino al dicembre scorso, mentre il direttore dei lavori è l’architetto Rossana Baccari.