Capocolonna-Crotone il fascino di una corsa nella storia

CROTONE – Dominio della Cosenza K42 alla Capocolonna-Crotone che, come tradizione vuole, apre il mese di giugno. La società cosentina ha piazzato due uomini nel primi due posti della classifica generale: Andrea Pranno e Giuseppe Gagliardi. Oltre trecento gli atleti in gara giunti da tutta la Calabria sul promontorio Lacinio per correre i dodici km di distanza fino a Piazza Ultras. Una corsa nella storia e nella bellezza della natura della costa crotonese. Pranno è partito subito davanti a tutti (nella foto della partenza è l’uomo in verde che scatta) ed ha imposto un ritmo infernale alla gara staccando tutti già nel primo rettilineo che da Capocolonna porta fino all’incrocio per la strada che poi scende verso Crotone.

La discesa da Capocolonna, dopo i due falsopiani che avevano già messo alle corde tanti atleti, è stata la parte più tecnica della corsa. Mentre davanti Pranno e Gagliardi facevano il vuoto, dietro il gruppone scendeva dall’Irto in una fantastica scenografia naturale. Al traguardo Pranno arrivava in 31′.37″, due minuti dopo giungeva Gagliardi (33′.33″). Al terzo posto Antonino Maggisano della Libertas Atletica Lamezia (33′.35″). Tra le donne il successo è andato a Francesc Paone della Hobby Marathon Catanzaro (38′.01″) che ha battuto di oltre un minuto Luz Nadine De La Cruz Aguirre della Gs Il Fiorino (39’37”). Terzo posto la portacolori locale Rossana Vanessa Cardamone che ha chiuso in 43′.11″.

