Carabinieri, quattro nuovi ufficiali al comando provinciale di Crotone

CROTONE – Il comando provinciale dei Carabinieri di Crotone ha quattro nuovi ufficiali che andranno a rivestire ruoli di coordinamento nell’ambito delle attività territoriali dell’Arma.

Il tenente colonnello Angelo Maria Pisciotta è il nuovo comandante del reparto operativo. Arriva dal comando generale dell’Arma; prima ha svolto importanti incarichi in Puglia, ha comandato la compagnia carabinieri di Padova e svolto missioni internazionali. Sostituisce il maggiore Danilo Cimicata che è stato trasferito allo Stato maggiore dell’Arma dei carabinieri.

Novità anche nel nucleo investigativo che sarà guidato dal capitano Roberto Cara che arriva da Camerino dove ha comamdato la compagnia. Era stato già comandante di compagnia urbana a Bologna, esperienze utili. Sostituisce il capitano Roberto Rampino che è stato inviato a comandare la compagnia di Policoro.

Cambio al comando anche nella tenenza di Isola Capo Rizzuto dove arriva il sottotenente Giuseppe Balducci già comandante della stazione di Terrasini. Prende il posto del capitano Gabriele Migliano che è diventato comandante della Compagnia di Soveria Mannelli. Il sottotenente Antonio Carbone andrà invece a comandare il nucleo operativo radiomobile di Cirò Marina; ha esperienza in ambito territoriale e di recente era nel settore aeromobile dell’Arma all’aeroporto di Pratica di Mare. Prende il posto del sottotenente Rocca che è andato in pensione.

“Sono colleghi con svariate esperienze e competenze – ha detto il comandante provinciale dei carabinieri, Gabriele Mambor – che serviranno per migliorare il lavoro dei carabinieri nel territorio. Il loro contributo e la loro venuta è graditissima. In bocca a lupo per nuovo incarico. Approfitto per ringraziate Cimicata, Rampino, Migliano e Rocca che sono stati collaboratori importanti”.

“E’ un arrivo gradito a Crotone – ha detto il tenente colonnello Angelo Maria Pisciotta che dovrà gestire anche i rapporti con la stampa – Sento forte l’onere dell’incarico. Sono orgoglioso di prestare servizio in Calabria che ha bisogno di combattere la criminalità organizzate e da parte mia ci sarà il massimo impegno”.