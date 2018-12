Castrovillari, commercialisti ricordano Marrelli, ‘maestro di vita e di scienza’

“Medico insigne di Crotone che ha sfidato il maltempo per essere di aiuto e a fianco degli operai, soccombendo insieme a causa di una calamità imprevista e imprevedibile”. Con questa motivazione, la giuria del Premio Impresa Territorio promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Castrovillari, ha consegnato una targa alla famiglia di Massimo Marrelli, il medico ed imprenditore perito tragicamente il 27 ottobre scorso con tre operai (Mario Cristofaro, Santo Bruno e Luigi Ennio Colacino) mentre lavorava ad una condotta idrica nel giardino dietro la sua abitazione di Isola Capo Rizzuto.

La targa è stata consegnata dal consigliere nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Francesco Muraca, alla figlia di Marrelli, Doriana, “quale testimonianza e memoria del vuoto culturale e scientifico” lasciato dalla sua scomparsa. La consegna è stata preceduta da un intervento commovente del presidente dell’Ordine di Crotone, Luigi Domenico Arcuri.

La morte di Massimo Marrelli, scrive il presidente del premio giunto alla sua terza edizione, Mario Straticò, “è una tragedia per la sua famiglia”, come “è altrettanto tragico per la comunità calabrese aver perso un Maestro di Vita e di scienza, generoso e competente che profuse il suo sapere, nel silenzio quotidiano, con cura e responsabilità a favore della medicina e mai dimenticò l’umano“.