Catanzaro, manifestazione pro Gratteri. Il procuratore: “Grazie per esserci”

CATANZARO – C’erano anche molti studenti delle scuole di Crotone alla manifestazione svolta sabato 18 gennaio in appoggio al procuratore distrettuale antimafia Nicola Gratteri promossa da un “Comitato spontaneo di prossimità” dopo le critiche rivolte al magistrato in ambienti politici e giudiziari per l’operazione “Rinascita Scott” che nelle settimane scorse ha portato all’arresto di oltre trecento persone.

La piazza antistante il Palazzo di giustizia si è riempita di gente. Sono stati tanti i cittadini, i giovani e gli studenti, oltre ai rappresentanti di associazioni ed esponenti della politica, che hanno partecipato da tutta la calabria alla manifestazione, esprimendo solidarietà e vicinanza al magistrato per il suo impegno contro la ‘ndrangheta e contro gli ambienti di potere a livello regionale e nazionale inquinati dall’organizzazione criminale. Tanti gli striscioni esposti nel corso della manifestazione, con scritte a sostegno del Procuratore di Catanzaro, accompagnati dalle grida “Gratteri non si tocca” scandite soprattutto dagli studenti. Tra loro anche quelli del Nautico di Crotone che sono arrivati con un autobus ed hanno partecipato all’iniziativa insieme ad altri cittadini crotonesi giunti con messi propri.

Nel corso della manifestazione lo scrittore Pino Aprile – che è stato tra i promotori dell’iniziativa – ha letto un messaggio inviato dal procuratore Gratteri che non era presente a Catanzaro. “La vostra presenza indica sete di giustizia sentita e non gridata o sbandierata. E’ solidarietà testimoniata anche con la presenza fisica. Io l’accolgo e ringrazio perché so che questa presenza è rivolta non tanto a chi è più visibile nei mass media quanto alla nostra squadra che lavora, con competenza e sacrificio, in silenzio e lontano da fotocamere o cineprese, in modo quasi per nulla appariscente e solo con l’intento di fare il proprio dovere. Io, senza questa squadra, potrei fare ben poco. Ringrazio tutti, a nome della squadra, per la solidarietà testimoniata con la vostra presenza”.