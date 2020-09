CineIsola Production cerca figuranti per nuovo film da girare in Calabria

La CineIsola Production in collaborazione con la Sorgente delle Arti, cerca figuranti (non retribuiti) dai 18 ai 60 anni, da impiegare durante le riprese del film “Libero di Volare” con la regia di Fabio Mancuso. Le riprese del film si svolgeranno tra Crotone, Isola Capo Rizzuto e la Sila nel mese di Ottobre. E’ necessaria la prenotazione attraverso mail all’indirizzo cineisola.production@libero.it

I casting per figurazioni e piccoli ruoli si svolgeranno sabato 12 settembre dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30 presso la sede della Sorgente delle Arti sito in via Bernardino Telesio, 33 Crotone (KR).

Del cast fanno parte anche: Antonio Tallura, Rino Rodio, Gigi Miseferi, Marcello Arnone e diverse eccellenze Crotonesi.

Per partecipare è necessario presentarsi nel giorno e negli orari indicati, muniti di una fotocopia della carta d’identità, codice fiscale, una foto e numero di prenotazione ricevuto via e-mail. Obbligatorio presentarsi con mascherina ed attenersi alle indicazioni che verranno fornite.