Claudia Scalise diventa maestra di Sci: è la più giovane mai avuta in Calabria

Si è concluso il Corso di Formazione Maestri di sci alpino organizzato dalla Regione Abruzzo, che ha visto impegnata per un anno intero, tra moduli di cultura generale e pratica sulle piste da sci di tutta Europa, la crotonese Claudia Scalise, che a soli 20 anni, ha superato brillantemente tutte le prove, diventando quindi la più giovane maestra di sci mai avuta in Regione. Ancora un’eccellenza degli sport invernali vanterà la Calabria, la giovane e bella Claudia aspetterà che inizi questa nuova stagione invernale per dare lezioni di sci a chi vuole avvicinarsi a questo splendido mondo della neve, facendo magari godere delle nostre località sciistiche della sila calabrese.La nuova maestra di sci è cresciuta fin dai primi passi della sua infanzia, sulle piste di Villaggio Palumbo, per poi continuare la sua passione, senza stagioni, nelle migliori località sciistiche del mondo, seguita e supportata con estrema passione dalla sua famiglia, ha portato avanti successo dopo successo risultati agonistici prestigiosi. Con Claudia dopo il fratello Mattia, a distanza di pochi mesi la Calabria vanta ancora una maestra di sci della Federazione Italiana, sperando in una grande stagione di neve auguriamo alla nostra Eccellenza un buon lavoro.