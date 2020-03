Cliniche private a disposizione, l’Asp di Crotone propone di farne ospedali Covid

CROTONE – “La sanità privata ha offerto il proprio aiuto ma per ora il sistema regionale della sanità calabrese ha ritenuto opportuno far affidamento in prima battuta sulle forze della sanità pubblica”. Lo ha detto il direttore amministrativo dell’Asp di Crotone, Francesco Masciari, nel corso di una conferenza stampa svolta nel pomeriggio del 14 marzo sull’emergenza coronavirus. Masciari ha spiegato: “Come vertici aziendali abbiamo avanzato la proposta dell’uso di alcune strutture private accreditate sul territorio crotonese ritenendo che l’istituzione diretta di un ospedale Covid con reparti di terapia intensiva e sub intensiva da dedicare a pazienti affetti da coronavirus fosse una soluzione rapida che risponde alle esigenze di massima allerta ipotizzabile. Attendiamo interlocuzioni con Regione Calabria nel rispetto dei ruoli. Questa è una situazione nella quale se non si lavora in rete con la Regione Calabria non si risolve. La Regione è l’unico organismo che può prendere decisioni”.

Il direttore amministrativo ha aggiunto: “Venerdì c’è stata l’emanazione della manifestazione d’interesse per il reclutamento di medici su base regionale da destinare ai reparti Covid 19 dedicati. A Crotone abbiamo disposto l’assunzione di 15 nuovi infermieri dedicati all’emergenza Covid; siamo in sostanziale emergenza di personale ma questo avveniva prima: il coronavirus ha aggravato questa situazione di carenze in organico”.