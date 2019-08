Comune, il neo assessore alle Attività produttive, Carcea, già al lavoro

CROTONE – Un dialogo costante ed operativo con tutte le associazioni di categoria per condividere percorsi nell’interesse della città e dei cittadini. E’ il nuovo corso programmatico annunciato dal neo assessore comunale alle Attività economiche e produttive, Giuseppe Renato Carcea, che nella giornata di ieri ha incontrato i rappresentanti di Cna, Confcommercio e Fenimprese nella sala Giunta del Comune, nell’ambito di una riunione presieduta dal sindaco Ugo Pugliese.

La proposta dell’assessore è di trasformare questo tipo di incontri in un permanente ‘Tavolo del commercio’, organismo che accolga e dia voce, attraverso le associazioni di categoria, agli operatori commerciali, che rappresentano uno dei pilastri portanti dell’economia cittadina. Sul tavolo anche, esposto dal sindaco, l’avvio dei Contratti istituzionali di sviluppo (Cis) per stimolare nuovi investimenti, la valorizzazione del porto e del centro commerciale cittadino.

Carcea ha anticipato ai presenti l’intenzione di condividere un piano d’azione mirato alla valorizzazione di ogni opportunità che rappresenta realmente un volano per l’economia, il lavoro e lo sviluppo della città; in quest’ottica diventa strategica la fruizione del credito d’imposta, agevolazione che dal prossimo 25 settembre sarà prevista per le imprese della città e del territorio, essendo la nostra una delle aree ricadenti nelle Zone economiche speciali (Zes).

All’incontro erano presenti, tra gli altri, Domenico Ceraudo per Cna, Giovanni Ferrarelli per Confcommercio, Luca Mancuso e Giuseppe Daniele in rappresentanza di Fenimprese.

