Concordato Abramo CC: la politica si muove per evitare di far perdere i posti di lavoro

La reazione dei rappresentanti politici del crotonese sulla vicenda del concordato preventivo chiesto dalla Abramo Cc non si è fatta attendere. Dai rappresentanti in Parlamento al sindaco passando per Regione e Provincia sono tutti schierati con i lavoratori al fine di evitare che il territorio crotonese come accaduto nel 1993 con le fabbriche, perda la sola grande azienda che da 24 anni ha creato economia. Alla Abramo Cc lavorano oltre 1.200 persone di Crotone e provincia: il rischio che perdano il lavoro è troppo alto per non intervenire con misure straordinarie a livello nazionale. Misure che devono essere chieste dalla politica schierata unitariamente per il territorio. Le dichiarazioni di intenti sembrano buone, fate in modo – cari rappresentanti politici – che siano concretizzate e che nessun posto di lavoro venga perso in questa città che è sull’orlo del baratro economico a causa della pandemia e che la decisione della Abramo rischia di far scivolare nel vuoto.

Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce sostiene che “occorre una parola chiara e che sia definitiva sul futuro dell’azienda e soprattutto dei lavoratori. La chiederemo al Governo ma anche all’azienda che interpelleremo a breve anche per valutare, insieme con le rappresentanze sindacali una concreta azione, che abbia prioritariamente a cuore il futuro dei dipendenti”. Il primo cittadino propone: “Al Governo chiederemo di prevedere ulteriori prospettive per l’azienda. Viviamo un periodo particolarmente delicato dove il distanziamento sociale impone ed imporrà l’utilizzo di tecniche alternative per le comunicazioni tra le persone. Ebbene l’alta professionalità dei dipendenti della azienda ha già nel passato dimostrato che la stessa è in grado di poter fornire servizi di qualità e di alto livello. Dunque, come probabilmente sarà necessario, i dipendenti potranno essere pronti ad accogliere anche nuovi servizi che sicuramente dovranno essere messi a disposizione delle varie comunità”.

Sull’unità di intenti sta lavorando il presidente facente funzione della Provincia di Crotone, Simone Saporito che spiega: “In queste ore contatterà la deputazione parlamentare del territorio, on.Sergio Torronimo, on. Elisabetta Barbuto, sen. Margherita Corrado, on. Stumpo, la consigliera regionale on. Flora Sculco ed il primo cittadino di Crotone ing. Voce, per programmare un intervento unitario”.

La consigliere regionale Flora Sculco fa appello anche ai dipendenti: “Nelle prossime ore contatterò la proprietà per capire come poter sostenere fattivamente, in questa fase, la società e allo stesso tempo invito i dipendenti a dare il massimo della coesione per non compromettere il futuro dell’azienda e del loro lavoro.

La Abramo CC non può e non deve andare in crisi, se così fosse le ripercussioni economiche e sociali su questo nostro territorio, già in forte sofferenza, sarebbero drammatiche. Ci vuole il massimo sforzo di tutti i soggetti protagonisti, imprenditore, management, dipendenti e istituzioni per salvaguardare questo nostro patrimonio”.

A livello nazionale si sono mossi anche i parlamentari. Sergio Torromino, deputato di Forza Italia, scrive: “Oggi più che mai non possiamo permetterci che un’azienda come la Abramo, con sedi in tutta Italia ed anche all’estero, fallisca. Penso alla mia Crotone e a ciò che potrebbe comportarne la chiusura con la perdita di tantissimi posti di lavoro. Non possiamo permettercelo e non dobbiamo permetterlo. A tal proposito, ho parlato con il vicario alla Camera di FI, Roberto Occhiuto affinché insieme si faccia un azione di forza per mobilitare il governo. Ancora una volta tornerò ad interrogare il Ministro, a chiedere così come hanno già chiesto i sindacati l’istituzione di un tavolo di crisi al ministero del lavoro. In questo periodo di Covid-19 in un territorio dove il lavoro è un miraggio, si aggraverebbe una situazione di già per se drammatica. Chiederemo al governo di adoperarsi affinché gli imprenditori non vengano lasciati soli e i lavoratori tutelati”.

L’onorevole del Movimento Cinque Stelle, Elisabetta Barbuto ribadisce: “Anche in questa vicenda, come sempre, sarò al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali associandosi alla richiesta di queste ultime di aprire un tavolo per la risoluzione della vicenda che vede coinvolti oltre tremila lavoratori tra le regioni Lazio, Calabria e Sicilia. Conosco personalmente tanti giovani, ma anche meno giovani, che lavorano da Abramo da tanto tempo e so che, come tutti gli altri, hanno sempre svolto il loro lavoro con il massimo impegno, acquisendo una indiscutibile ed ineccepibile professionalità che ha contribuito alla crescita dell’azienda e alla immagine di affidabilità nei servizi resi dalla stessa anche durante il periodo del lockdown. Ecco perché, tra le altre cose, conclude la deputata Barbuto, non lascerò nulla di intentato di quanto è nelle mie prerogative di rappresentante del territorio, per difenderne il posto di lavoro.”.