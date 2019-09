Confindustria Cosenza, Fortunato Amarelli nuovo presidente

COSENZA – Fortunato Amarelli è il nuovo presidente di Confindustria Cosenza. Amarelli, 47 anni, amministratore delegato dell’omonima azienda che produce liquirizia e che rappresenta la dodicesima generazione di una famiglia di imprenditori che opera sin dal 1731 nella produzione in Calabria, è stato eletto dall’assemblea degli associati e rimarrà in carica per il quadriennio 2019-2022.

Il neo presidente degli industriali cosentini succede a Natale Mazzuca, che ha guidato gli industriali dal 2013, e che attualmente in Confindustria è presidente di Unindustria Calabria e componente il Consiglio generale dell’associazione. E’ stato presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Cosenza e vicepresidente regionale, membro del Consiglio direttivo di Confindustria Cosenza, presidente della sezione Agroalimentare di Cosenza e della Calabria, vicepresidente di Confindustria Cosenza. Attualmente ricopre gli incarichi di membro del Consiglio direttivo dell’Aidaf, l’Associazione italiana delle aziende familiari che riunisce 200 imprese rappresentative del 14% del Pil nazionale con oltre 600 mila addetti; componente del Consiglio direttivo dell’Unione imprese storiche italiane con l’incarico di secondo vicepresidente nazionale e presidente per il sud Italia. Inoltre è presidente del consorzio Kalos per l’export dell’agroalimentare calabrese.

Amarelli, dopo l’elezione, ha ringraziato tutti i colleghi per la fiducia accordata e rivolto parole di ringraziamento per il presidente uscente Natale Mazzuca “che è stato ed è per me – ha detto – una guida. Con il suo carico di visione organizzativa e di politica associativa, ho avuto modo di poterne apprezzare anche le qualità di leader capace di coinvolgerti nei progetti al punto di farli diventare i miei”.