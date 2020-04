Contagi: a Crotone un solo nuovo caso, ma aumentano ancora i guariti

CROTONE – Aumentano ancora i guariti dal contagio del coronavirus a Crotone: complessivamente al 17 aprile sono 15 le persone che hanno vinto contro la malattia. Due in più rispetto alla giornata di giovedì: si tratta di una persona di Crotone e di una di Cutro.

Dopo cinque giorni di zero contagi (ma solo perché non sono stati esaminati i tamponi come spieghiamo nell’edizione digitale de il Crotonese del 17 aprile), venerdì 17 aprile è stato registrato un nuovo caso positivo. Si tratta, a leggere i numeri del bollettino dell’Asp, di una persona di Strongoli dove i contagi, quindi, diventano sei. Nei comuni (compresi guariti e deceduti) finora si sono registrati 74 casi positivi a Crotone, 13 a Cirò Marina, 12 a Cutro, 8 ad Isola Capo Rizzuto, 6 a Strongoli, 1 a Melissa, 1 a Rocca di Neto (guarito), 1 a Cirò.

Diminuiscono di una unità anche le persone ricoverate: complessivamente sono 20 di cui 19 nel reparto covid 19 dell’ospedale di Crotone ed uno in terapia intensiva. Nel territorio crotonese i decessi di persone contagiate dal covid 19 sono stati sei. Complessivamente si sono 1.497 persone in isolamento domiciliare perché ritenute contatti diretti con pazienti risultati positivi. Un numero in aumento rispetto ai giorni scorsi.

In Calabria la comunicazione univoca della Regione Calabria fa ancora cilecca: venerdì 17 aprile registra 991 casi positivi, giovedì erano 1.009. Nella confusione generale causata dalla vicenda della rsa di Torano Castello con i tamponi da riverificare, evidentemente alla Regione Calabria sono andati in tilt. Per cui, in mancanza di spiegazioni, riteniamo che i dati non siano attendibili.