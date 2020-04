Coronavirus, 115 contagi a Crotone. Cala la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi in Calabria

CROTONE – Sono complessivamente 115 le persone contagiate al 12 aprile nel territorio di Crotone. Il dato deriva dal bollettino ufficiale dell’Asp che da conto anche di nove guariti. I decessi di persone che sono risultate contagiate dal virus Covid-19 sono, purtroppo, 6. Un dato che però non è commentabile a causa della mancanza di notizie circa i tamponi eseguiti. Giorno 10 aprile da Crotone erano stati inviati solo 5 tamponi. Non è dato sapere quanti ne sono stati chiesti giorno 11 e giorno 12. E soprattutto non è spiegato perché ne vengono chiesti così pochi rispetto ad altri territori che fanno riferimento al laboratorio di virologia dell’ospedale di Catanzaro. L’aumento dai 110 contagiati del 10 aprile ai 115 del giorno di Pasqua potrebbe essere collegato proprio ai risultati dei 5 tamponi effettuati. Solo ipotesi, perché vengono solo offerti – sia da Regione che da Asp – solo numeri senza alcuna spiegazione.

I contagi dal 10 al 12 aprile aumentano solo a Crotone (74 in totale) e Cutro (12 in totale). Di buono c’è la dominuzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1) e nel reparto Covid (sono 20, uno in meno).

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 16.766 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 923 (+8 rispetto a ieri) Nonostante l’aumento scende la percentuale dei contagiati rispetto al numero di tamponi eseguiti che è del 5,7% (a fine marzo era del 9,5%).