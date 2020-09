Coronavirus, 13 nuovi tamponi positivi in Calabria: 4 di questi sono a Crotone

Altri 13 nuovi casi di Coronavirus emergono dai tamponi effettuati in Calabria. Il totale dall’inizio dell’epidemia si aggiorna a 1558 casi complessivi. Dal bollettino di giornata emesso dalla Regione, dei 13 complessivi, 4 casi riguardano Crotone: 2 di questi sono del Cara e due sono riconducibili al “focolaio sardo” che riguarda Strongoli. Il totale aggiornato del capoluogo crotonese conta 25 casi attualmente attivi così distribuiti: 9 sono migranti in isolamento nel Cara, 11 autoctoni e 5 non residenti. Da segnalare la guarigione di 14 migranti.

In Calabria sono 158.698 tamponi effettuati. Dall’ultimo rilevamento, oltre ai 4 casi riconducibili a Crotone, gli altri sono stati intercettati a Cosenza (6 casi), 4 riconducibili a contact tracing e per due è in corso l’indagine epidemiologica. Il positivo rilevato all’Asp di Reggio Calabria è da contact tracing.

