Coronavirus, 833 i casi in Calabria, 16 più di ieri. Le vittime sono 60

Se dovessimo entrare in possesso di dati più aggiornati sull’andamento dell’epidemia da coronavirus nella provincia di Crotone sarà nostra cura fornirveli al più presto. Per adesso, cari lettori, bisogna accontentarsi del bollettino della Regione Calabria, a partire da oggi l’unica fonte d’informazione istituzionale per gli aggiornamenti sul numero dei casi. Lo ha deciso il dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie. Ufficialmente per “garantire un flusso univoco delle informazioni, sia per i soggetti istituzionali che per la cittadinanza”. Ma l’impressione è che la ‘censura’ sia il frutto delle critiche mosse dai giornalisti ad alcune Aziende sanitarie locali circa la gestione carente (e sovente fuori dai canali informativi accreditati) dell’informazione. Polemiche a parte, quello che segue è il bollettino diramato in serata dalla Cittadella. I dati, ovviamente, non sono aggiornati come lo sono quelli delle Asp, per via dei tempi diversi di elaborazione. La Regione registra 106 casi nel crotonese, quando già lunedì sera l’Azienda sanitaria provinciale ne dava 114. Accontentatevi, al momento il ‘diritto di cronaca’ non gode di grande considerazione, nonostante i giornalisti siano esposti in prima linea nella battaglia al coronavirus.

CATANZARO (ANSA) – Sono 833, 16 più di ieri, i casi positivi al coronavirus in Calabria. Lo riferisce il bollettino della Regione che a fronte di 12.622 tamponi rileva che i negativi sono 11.789. Le vittime sono 60, 2 più di ieri. I positivi sono così distribuiti: Catanzaro 57 in reparto; 7 in rianimazione; 73 in isolamento domiciliare; 13 guariti; 23 deceduti. Cosenza 50 in reparto; 3 in rianimazione; 173 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 17 deceduti. Reggio Calabria 35 in reparto; 4 in rianimazione; 178 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 11 deceduti. Vibo Valentia 8 in reparto; 47 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 4 deceduti. Crotone 19 in reparto; 79 in isolamento domiciliare; 3 guariti; 5 deceduti. II dato relativo alla provincia di Vibo è aggiornato a ieri in quanto i tamponi sono ancora in fase di processazione. I soggetti in quarantena volontaria sono 8207: Cosenza: 2436, Crotone 1350, Catanzaro 1461, Vibo 402 e Reggio 2558. Le persone giunte in Calabria registrate al sito della Regione sono 13.675.