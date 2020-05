Coronavirus, a Crotone altri 13 guariti e non c’è più alcun ricoverato in terapia intensiva

CROTONE – Non ci sono più pazienti covid in terapia intensiva nell’ospedale di Crotone. E’ stato infatti dimesso il paziente risultato positivo che da settimane era assistito nel reparto. Continua a migliorare la situazione epidemiologica nel crotonese: venerdì 1 maggio ci sono stati altri 13 guariti che portano il totale di chi ha battuto il virus a 53 persone. Adesso i casi positivi attivi sono 59 di cui 12 ricoverati nel reparto Covid. Dal 9 marzo i contagi nel crotonese sono stati in totale 118 ed hanno fatto registrare purtroppo anche sei decessi. Al Primo maggio non si registrano nuovi casi positivi.

I guariti registrati sul bollettino dell’Asp dell’1 maggio sono: 9 a Crotone (totale 33 guariti), 2 a Cirò Marina (5 in totale finora) e due a Isola Capo Rizzuto (5 in totale). Le persone ancora in quarantena sono 1.679. Nel crotonese i tamponi effettuati sono stati 1.440.

Anche in Calabria il trend è in miglioramento. Basta pensare che in totale, in tutta la regione, sono appena 3 le persone ricoverate in terapia intensiva. In Calabria su 35.101 tamponi le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.112 (+4 rispetto a giovedì 30 aprile): una percentuale che scende al 3,1%. I guariti in Calabria sono 299 (+17, di cui ben 13 di Crotone), mentre i deceduti sono 86. restano 727 casi attivi.