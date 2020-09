Coronavirus, altri nove casi positivi: quattro sono a Crotone

CROTONE – Sono nove i nuovi casi di coronavirus registrati dall’Asp di Crotone nel bollettino di martedì 8 settembre. Un bollettino che deve essere rapportato a quello del 6 settembre in quanto nella giornata di lunedì 7, a causa di un black out, il server dell’Asp non ha funzionato e non è stato possibile stilare un bilancio giornaliero dei contagi. I nuovi casi conteggiati giorno 8 settembre riguardano soprattutto la città di Crotone, con quattro persone risultate positive in più ruspetto al 6 settembre che portano il totale dei casi positivi attivi nel capoluogo ad otto. Altri nuovi casi riguardano 5 migranti nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove si trovano in isolamento sin dal giorno dello sbarco.

Complessivamente i casi attivi nel crotonese sono 43 di cui cinque sintomatici. Di questi 16 riguardano residenti nella provincia. 8 a Crotone, uno a Rocca di Neto, 2 a San Mauro Marchesato e 5 a Strongoli. In questa ultima località ci sono anche quattro casi di non residenti relativi al focolaio sardo (turisti giunti a Strongoli dalla Sardegna). Sono 23 i casi positivi tra i migranti in isolamento al Cara di Isola Capo Rizzuto dove si segnalano anche 14 guarigioni. Complessivamente, da inizio pandemia nel crotonese ci sono stati 186 casi di coronavirus. Attualmente all’ospedale di Crotone non ci sono ricoverati. I tamponi eseguiti dall’Asp di Crotone sono 6.820; risulta quindi contagiato il 2,7% delle persone sottoposte a test.

In Calabria i casi attivi sono in totale 356: ventinove le persone ricoverate, una è in terapia intensiva. Da inizio pandemia nella nostra regione i casi di coronavirus sono stati 1.648 su complessivi 165.738 tamponi effettuati: ovvero lo 0.9 per cento delle persone che hanno eseguito il test.