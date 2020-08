Coronavirus, altri quattro casi positivi nel crotonese: due sono tornati dalla Sardegna

CROTONE – Sono quattro i nuovi casi di covid riscontrati dall’Asp di Crotone nella giornata del 31 agosto. I quattro positivi provengono: uno dal Cara, uno è un contatto di un positivo (nuovo focolaio familiare) e due persone della provincia non residenti che sono rientrati in Calabria dalla Sardegna. Il dato emerge dal bollettino epidemiologico quotidiano dell’Asp di Crotone. Attualmente i casi di pazienti covid attivi sono nel complesso 42 di cui 28 sono migranti in isolamento al Cara di Isola Capo Rizzuto (tutti asintomatici), 3 non residenti (di cui 2 sintomatici) ed undici cittadini crotonesi. In particolare ci sono 4 casi attivi a Crotone (uno in più rispetto ai giorni scorsi), quattro a Strongoli, uno a Pallagorio e due a San Mauro Marchesato (tra cui una bambina). Nella giornata del 31 agosto all’Asp di Crotoner sono stati eseguiti 152 tamponi.

A livello regionale continua a salire il numero dei contagiati. lunedì sono stati 14 in più rispetto alla giornata di domenica con un totale complessivo che arriva, da inizio pandemia, a 1.491 casi: 111 sono le persone positive provenienti dall’estero.