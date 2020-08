Coronavirus, ci sono quattro nuovi casi positivi nel crotonese

CROTONE – Ci sono quattro nuovi casi di pazienti contagiati dal covid 19 nel crotonese. Si tratta di un crotonese residente a Pallagorio e di tre migranti i cui tamponi eseguiti nei giorni scorsi sono risultati positivi. La notizia si evince dal bollettino della situazione epidemiologica emesso dall’Asp di Crotone nella serata del 28 agosto. Complessivamente, quindi, i casi positivi attivi sul territorio di competenza dell’Asp sono 41 di cui 10 sono persone indigene più un non residente e 30 migranti in isolamento al Cara. Tra tutti i casi positivi attivi solo tre sono sintomatici (due a Crotone ed uno a Strongoli). I pazienti covid sono a Strongoli (4), Crotone (3), San Mauro Marchesato (2), Pallagorio (1). Nessuno è ricoverato in ospedale. Da inizio pandemia i positivi nel Crotonese sono stati 167 tra cui 39 migranti; il covid 19 nel crotonese ha causato la morte di sei persone. L’Asp ha eseguito fino ad oggi 6.100 tamponi di cui 134 nella sola giornata del 28 agosto. In isolamento domiciliare sono state poste 46 persone. In Calabria ad oggi le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.432 (+10 rispetto al 27 agosto). In tutta la Regione sono stati effettuati 149.976 tamponi.