Coronavirus, contagi in calo in tutta Italia. A Crotone i casi positivi sono 63

Sono in diminuzione i numeri del contagio del coronavirus in Italia ed anche in Calabria. Per il secondo giorno consecutivo subisce una flessione sia l’aumento dei malati che quello delle vittime. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 3.780 i positivi in più in 24 ore, mentre ieri erano 3.957. Le vittime in un solo giorno sono invece 601, mentre l’aumento domenica era stato di 651.

Per quanto riguarda la Calabria come si apprende dal bollettino della Regione di lunedì 23 marzo ad oggi sono stati effettuati 3.144 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 292 (+19 rispetto a ieri, dato dimezzato rispetto a quello di domenica quanto erano stati 38 i contagi in più sul totale). Sono cinque i guariti, tutti a Reggio Calabria.

Anche a Crotone il dato è in calo. Lunedì l’Asp ha registrato nel suo bollettino solo tre casi in più, mentre domenica 22 erano stati 12 in più rispetto a sabato 21 marzo. Diventano 63 casi complessivi di infezione da coronavirus a Crotone dei quali 1 deceduto, 18 ricoverati presso l’ospedale S. Giovanni di Dio di Crotone, 4 presso il nosocomio Pugliese – Ciaccio di Catanzaro e 40 in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare. I 18 ricoverati presso il San Giovanni di Dio sono assistiti presso il reparto COVID 19/Malattie Infettive.

Le attività di sorveglianza sanitaria vengono regolarmente effettuate sul territorio su 614 soggetti classificati come “contatti stretti” di soggetti risultati positivi all’infezione virale.

Dalla Regione Calabria invece si evince il dato distribuzione territoriale dei casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro (60 casi): 11 in reparto; 11 in rianimazione; 38 in isolamento domiciliare; Cosenza (66): 30 in reparto; 4 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare; 3 deceduti; Reggio Calabria (94): 21 in reparto; 5 in rianimazione; 60 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 3 deceduti; Vibo Valentia (17): 2 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; Crotone (55): 18 in reparto; 36 in isolamento domiciliare; 1 deceduto. In quarantena volontaria ci sono 6.884 persone così distribuiti: Cosenza: 1334, Crotone: 623; Catanzaro: 668- Vibo Valentia: 750- Reggio Calabria: 3509. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 11.191. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

L’Asp ribadisce: “Raccomandiamo alla cittadinanza la massima adesione alle misure preventive disposte dalle autorità governative e nazionali, e la massima tempestività nella comunicazione al proprio medico di base circa l’insorgenza contemporanea di sintomi sospetti classificabili come COVID 19 (febbre sopra 37,5 gradi centigradi, tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite).