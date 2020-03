Coronavirus, da Catanzaro informano: 4 nuovi casi a Crotone

CATANZARO – Sono otto i nuovi casi di coronavirus registrati oggi nell’area centrale della Calabria che, oltre a Catanzaro, comprende le province di Crotone e Vibo Valentia. Lo rileva il bollettino giornaliero dell’ospedale Pugliese-Ciaccio del capoluogo di regione. Tre casi provengono da Catanzaro, 4 da Crotone e 1 da Vibo Valentia. Sono in corso 20 tamponi in attesa di responso: in tutto oggi ne sono stati effettuati 111.

Nel frattempo è atteso per oggi l’arrivo del Remdesivir, il farmaco sviluppato contro le infezioni da ebola dalla società farmaceutica americana Gilead Sciences, che ha mostrato a livello cellulare un’attività antivirale abbastanza buona contro il Covid-19 anche in Italia, dove è stata avviata la sperimentazione. “Lo utilizzeremo – ha spiegato all’Ansa Lucio Cosco, direttore del reparto Malattie infettive del nosocomio catanzarese – nei pazienti più gravi della rianimazione tanto per i ricoverati affetti da coronavirus che si trovano al Pugliese”.