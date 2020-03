Coronavirus, il bollettino della Regione: in Calabria 68 casi. A Crotone nessun nuovo caso

Anche nella confusione di numeri dati da tre istituzuoni diverse c’è da registrare comunque una frenata alla diffusione del contagio del coronavirus in Calabria dove, secondo il bollettino della Regione Calabria su 702 tamponi effettuati, i casi positivi (fati aggiornati alle ore 17 del 15 marzo) sono complessivamente 68; sono 8 in più rispetto a ieri quando invece si era registrato un raddoppio dei contagiati passati da 34 a 60. Questo dato è l’unico sul quale Protezione civile e Regione concordano. Gli altri dati senza spiegazioni sono invece leggermente diversi. Magari fare un po’ di chiarezza tra chi diffonde i bollettini sarebbe meglio.

Dati Regione e Asp

A Crotone sostanzialmente non ci sono differenze rispetto alla giornata di sabato quando c’era stato un incremento del 50 per cento dei casi positivi. Per la Regione in Calabria a Crotone ci sono 14 contagi. Nel bollettino dell’Asp Crotone invece i casi sono 15 dei quali 5 ricoverati presso il l’ospedale S. Giovanni di Dio di Crotone, 2 presso il nosocomio Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, e 8 in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare. I 5 ricoverati presso il S. Giovanni di Dio sono assistiti presso il reparto COVID 19/Malattie Infettive.

Ricordiamo che per fermare il contagio è fondamentale attenersi scrupolosamente alle direttive imposte dal governo. Prima fra tutte: restare a casa. Facciamo il modo di mettere in isolamento il virus bloccando la sua diffusione.

A Crotone le attività di sorveglianza sanitaria vengono regolarmente effettuate dall’Asp sul territorio su 323 soggetti classificati come “contatti stretti” di soggetti risultati positivi all’infezione virale. Altri 182 soggetti sono in regime di isolamento fiduciario volontario. Nella giornata di oggi sono stati disposti dall’Asp di Crotone ulteriori 21 tamponi per l’individuazione del virus su soggetti definibili come “contatti stretti” di pazienti positivi. Il totale dei tamponi effettuati ad oggi è pari a 150.

La distribuzione dei contagiati

Dai dati della Regione Calabria invece si conosce la distribuzione territoriale dei casi positivi che sono così distribuiti: Catanzaro: 7 in reparto; 2 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; Cosenza: 11 in reparto; 3 in rianimazione; 3 in isolamento domiciliare; Reggio Calabria: 9 in reparto; 1 in rianimazione; 10 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 1 deceduto; Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; Crotone: 5 in reparto; 9 in isolamento domiciliare. In Calabria i soggetti in quarantena volontaria sono 4.230, così distribuiti: Cosenza: 1210; Crotone: 293; Catanzaro: 494; Vibo Valentia: 433; Reggio Calabria: 1.800. Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 6787.

La protezione civile

Riguardo alle persone contagiate per provincia c’è il dato della Protezione civile contenuto nel bollettino del 15 marzo che riporta: 17 casi positivi a Cosenza, 22 a Reggio Calabria, 6 a Catanzaro, 6 a Vibo Valentia e 17 a Crotone. I tamponi effettuati sono 884. Probabilmente, ma questa è una nostra ipotesi, i dati della protezione civile conteggiano i 15 comunicati dall’Asp di Crotone più i due ricoverati a Catanzaro. Ma ripetiamo, senza alcuna delucidazione da parte di chi diffonde questi dati, è solo una ipotesi.

Questi i dati nazionali.

Raccomandiamo alla cittadinanza la massima adesione alle misure preventive disposte dalle autorità governative e nazionali, e la massima tempestività nella comunicazione al proprio medico di base circa l’insorgenza contemporanea di sintomi sospetti classificabili come COVID 19 (febbre sopra 37,5 gradi centigradi, tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite)