Coronavirus, il ministero della Salute conferma: primo caso in Calabria

Arriva dal ministero della salute l’ufficialità di “un caso accertato di coronavirus” anche in Calabria. Si tratta – è invece spiegato in una nota della Regione Calabria – di un uomo di Cetraro proveniente da uno dei Comuni della “zona rossa” del lodigiano, già sottoposto sin dal suo arrivo in Calabria ad isolamento domiciliare. “Il paziente è asintomatico e si attende l’esito del test di conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità” informa la governatrice Jole Santelli aggiungendo: “Sono in contatto con il Ministro della Salute per il monitoraggio del caso e l’applicazione del protocollo sanitario indicato dalle linee guida nazionali.

Sul caso, nella giornata di ieri, è iniziato un tam tam di notizie secondo le quali l’uomo sarebbe stato negativo ad un secondo tampone. Notizia, non confermata da alcuna fonte ufficiale.

Secondo il bollettino del ministero della Salute i casi accertati di Coronavirus nelle Regioni sono (dati alle ore 18 del 28 febbraio):