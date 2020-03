Coronavirus, imprenditori cinesi donano 1.600 tute protettive

CATANZARO – “L’Associazione degli imprenditori cinesi della Calabria, a seguito della sottoscrizione di un accordo di libero scambio tra la Confesercenti area centrale Calabria e il comune di Nocera Terinese ha donato, questa mattina, alla Regione Calabria una dotazione di 1.600 tute protettive con cappuccio, antistatiche, da mettere a disposizione del personale che opera nelle nostre strutture sanitarie per fronteggiare l’emergenza Coronavirus”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale.

“Un gesto di solidarietà e vicinanza non solo simbolico, un aiuto concreto al sistema sanitario calabrese che rientra in un accordo più ampio tra la Confesercenti nazionale e il Governo cinese” ” si legge ancora nel comunicato dell’ufficio stampa che rivolge “un ringraziamento a nome del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, all’associazione degli imprenditori cinesi che operano in Calabria rappresentata in questa occasione dai soci Jiang Shengda, Jiang Shengfeng, Lin Miao, Jiang Xinhuan e Jin Huopo, Cheng Fenglei”.