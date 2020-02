Coronavirus: Inps Calabria attiva nuovi numeri telefonici per limitare affollamenti

Anche l’Inps Calabria si attiva nell’ambito dell’emergenza Coronavirus per limitare fenomeni di affollamento negli uffici. La Direzione regionale Inps Calabria comunica che sono stati attivati dei presidi telefonici aggiuntivi per ogni sede territoriale Inps, che consentiranno agli utenti di ricevere le opportune informazioni evitando di recarsi personalmente agli sportelli.

Le sedi rimarranno aperte pur se la modalità di accesso sarà rigorosamente contingentata e gli utenti saranno invitati ad utilizzare preferenzialmente canali alternativi all’accesso fisico in sede.

Il servizio di informazioni sarà garantito attraverso l’utilizzo dei seguenti numeri telefonici multioperatore:

Catanzaro – 0961.749300 (anche per l’Agenzia di Lamezia Terme)

– 0961.749300 (anche per l’Agenzia di Lamezia Terme) Reggio Calabria – 0955.387200

– 0955.387200 Cosenza – 0984.489200 (anche per la Filiale di Rossano)

– 0984.489200 (anche per la Filiale di Rossano) Crotone – 0962.927300

– 0962.927300 Vibo Valentia

Restano inoltre validi i consueti canali d’accesso telematici (Contact center (803164 da rete fissa, 06 164 164 da telefonia mobile). Il servizio INPS risponde sul sito istituzionale www.inps.it).

Sempre al fine di decongestionare l’afflusso nelle sale di attesa, si informano inoltre gli utenti che dovranno essere sottoposti a visita medica di accertamento per l’invalidità civile, che potranno esserci spostamenti di date che, comunque, questo Istituto, provvederà a comunicare tempestivamente agli interessati.