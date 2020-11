Coronavirus, la proposta del Sumai: “Liberiamo l’ospedale dai pazienti Covid e allestiamo strutture specifiche”

L’emergenza Covid impone soluzioni sanitarie differenti a seconda delle diverse realtà sanitarie. Per la fragilità del sistema crotonese sarebbe opportuno liberare al più presto il nosocomio dai degenti affetti da Covid. È quanto afferma il segretario provinciale SUMAI Assoprof, Giuseppe Sirianni, in una lettera aperta indirizzata al neo commissario straordinario per la sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli.

“Come sicuramente lei saprà , visto che è in Calabria da circa un anno – scrive Sirianni in reazione alla sospensione dell’attività specialistica voluta dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì – l’Asp di Crotone è l’unica Azienda Sanitaria Calabrese che a fronte di 180.000 abitanti ha un solo Ospedale Spoke. La presenza di una sola struttura ospedaliera determina di fatto il blocco di tutta l’attività specialistica ordinaria in quanto va da sé che l’Ospedale nel momento che accoglie pazienti Covid perde il concetto di struttura sanitaria “pulita” in quanto pur rispettando tutte le procedure necessarie ad isolare i pazienti Covid si vanno ad utilizzare spazi comuni di transito e di diagnostica a discapito della già insufficienza strutturale ad accogliere l’ordinario”.

Secondo il segretario Sumai occorre prendere coscienza del fatto che “con il Covid dobbiamo convivere ancora per molto tempo, anche dopo l’arrivo del vaccino, e le altre patologie non vengono cancellate dalla pandemia, al contrario il focalizzare la nostra attenzione sul Covid determina un peggioramento clinico dei pazienti cronici che non riescono ad eseguire i necessari controlli programmati per non parlare delle prime visite. Che risposta riusciamo a dare – chiede il medico – ad un paziente che per la prima volta necessita di una qualsiasi prestazione specialistica?”.

L’ordinanza n. 82/29 Ottobre 2020, del Presidente f.f. Spirlì, ha chiuso l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone ad attività ambulatoriali e di ricovero programmabili, sia mediche che chirurgiche. Gli specialisti territoriali hanno di conseguenza liste di attesa fino ai primi mesi del 2021 in tutte le specialità.

“Non pretendo di avanzare la soluzione perfetta – scrive il medico – ma penso che ogni critica al sistema debba suggerire un’alternativa da esaminare e la mia forse è troppo semplice: liberiamo l’ospedale dai pazienti Covid e destiniamo loro delle strutture dedicate, così come era stabilito dal piano già presente mai attuato, e che ora lei sicuramente si adopererà ad attuare al più presto. La nostra Asp non ha altre strutture ospedaliere!”.

Altra proposta è quella di utilizzare strutture ospedaliere di Asp vicine, “in emergenza non esistono le singole Asp, esiste la Calabria. Il vicino Ospedale di San Giovanni In Fiore è di fatto una struttura ospedaliera abbandonata e destinata alla chiusura, così come quello di Cariati oramai lo è da anni, non ci vuole molto a destinare i reparti ai pazienti Covid e le sale operatorie a reparti di terapia intensiva”. Alla carenza di personale si potrebbe ovviare perché “il piano Covid prevede l’assunzione dei sanitari necessari a riattivare queste strutture. Utilizziamo una procedura d’urgenza: ognuno deve assumersi le proprie responsabilità”.

In alternativa secondo Sirianni si potrebbe fare riferimento alle strutture accreditate con reparti di degenza, in assenza di soluzioni a breve termine per i ricoveri Covid. “Siamo in emergenza – suggerisce – dobbiamo dare priorità ai pazienti affetti da Coronavirus, ma non possiamo lasciare a casa e senza risposte i pazienti diabetici, reumatici, affetti da disturbi metabolici, da patologie osteoarticolari, oculistiche ecc. La specialistica territoriale è già in sofferenza di suo per la carenza di specialisti, riaprire l’attività ospedaliera programmata in un ospedale libero dal Covid significherebbe dare risposte anche a tutti gli altri pazienti”.