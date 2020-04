Coronavirus, Lapo Elkann dona mascherine all’Asp di Crotone

CROTONE – “Dopo Lombardia, Campania e Sicilia, Mascherine in arrivo anche per la Calabria. Solo uniti si vince”. Con questo tweet Lapo Elkann ha annunciato la donazione di mascherine medicali alla nostra regione ed in particolare all’Asp di Crotone. La donazione è stata accolta dall’Azienda sanitaria che con una lettera del direttore generale facente funzioni, Francesco Masciari, ha ringraziato Lapo Elkann.

Dopo Lombardia Campania e Sicilia mascherine in arrivo per la Calabria. Solo Uniti si Vince 💙🇮🇹 pic.twitter.com/u33zaVOsXD — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 3, 2020