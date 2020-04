Coronavirus: primi tre guariti all’ospedale di Crotone. Per l’Asp zero contagi in due giorni

CROTONE – Ci sono i primi tre guariti dimessi dall’ospedale San Giovanni di Dio tra i pazienti contagiati da covid 19 registrati nella provincia di Crotone. Ne dà comunicazione l’Asp nel suo bollettino quotidiano: i tre guariti rientrano nel computo dei 109 casi positivi registrati finora. Un dato che lascia aperto un giallo sul numero effettivo di contagi. Il bollettino del 4 aprile, infatti, segnala 109 casi positivi, gli stessi del 2 aprile scorso. Quindi negli ultimi due giorni non ci sarebbero stati nuovi contagi. Nella giornata di ieri, 3 aprile, però dal laboratorio dell’ospedale di Catanzaro erano venuti fuori dodici nuovi casi che, invece, sarebbero stati già inclusi nel conteggio del 2 aprile. Se è vero non lo sapremo mai anche perché dal bollettino dell’Asp a parte i numeri non viene data alcuna altra spiegazione.

Questo il testo del bollettino del 4 aprile dell’Asp di Crotone: “Sulla base degli aggiornamenti al momento resi disponibili dal Laboratorio di Catanzaro, ad oggi risultano 109 casi complessivi di infezione da coronavirus, dei quali 21 ricoverati presso il P.O. S. Giovanni di Dio di Crotone (tutti assistiti presso il reparto COVID 19/Malattie Infettive) e 77 in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare. Relativamente ai 21 ricoverati presso il reparto COVID 19 del P.O. San Giovanni di Dio di Crotone, si registrano 3 pazienti guariti.

I dati riguardanti i pazienti residenti nella provincia di Crotone e ricoverati presso altri nosocomi non sono disponibili. Le attività di sorveglianza sanitaria vengono regolarmente effettuate sul territorio su 1.361 soggetti classificati come “contatti stretti” di soggetti risultati positivi all’infezione virale”.

Per quanto riguarda la situazione calabrese, la Regione segnala: In Calabria ad oggi sono stati effettuati 10.700 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 741 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 9.959.