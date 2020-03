Coronavirus, Regione: il governatore Santelli ‘chiude’ la Calabria

Quarantena obbligatoria che chi entra o esce dalla Calabria senza una valida motivazione. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione Calabria. L’obiettivo è di fare fronte ad un eventuale nuovo esodo di corregionali dal nord al sud. Il provvedimento è stato firmato dal governatore Jole Santelli dopo aver appreso che tra le nuove misure per arginare la diffusione del covid19 in Lombardia, il suo collega Attilio Fontana ha introdotto il fermo dei cantieri edili e la sospensione delle attività degli uffici pubblici, delle attività artigianali e degli studi professionali.

“Ho firmato un’ordinanza che prevede, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale” ha informato Jole Santelli quando era da poco passata l’una di domenica 22 marzo. “Si potrà entrare o uscire dalla Calabria solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni”.