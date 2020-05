Coronavirus, riaperture: Emiliano prende le distanze da Santelli

CROTONE – Michele Emiliano prende le distanze dalla sua collega calabrese Jole Santelli. Il presidente della Regione Puglia precisa che la sua amministrazione non adotta, a differenza di quella calabrese, provvedimenti in contrasto con le disposizioni nazionali. Il riferimento è all’ordinanza con la quale il governatore pugliese ha dato il via libera alla riapertura di parrucchieri e centri estetici, con grande soddisfazione di Jole Santelli che ne ha approfittato per accostare il provvedimento alla sua contestata ordinanza che ha anticipato la riapertura di bar e ristoranti.

“Condivido lo spirito dell’ordinanza del presidente Emiliano che consente la ripartenza per parrucchieri e centri estetici giacché ritengo essenziale che, in questa fase di riapertura i territori, sulla base delle proprie esigenze, possano avere un ruolo fondamentale” ha dichiarato la governatrice della Calabria. “Mi auguro che il Governo comprenda che queste scelte non sono il frutto di una volontà di fare un braccio di ferro, ma al contrario rappresentano una richiesta di ascolto e di aiuto”.

Infatti, alla base del provvedimento del governatore della Puglia non c’è alcuna volontà di ingaggiare un braccio di ferro con il Governo, come ha invece fatto la Santelli, tantomeno una richiesta di aiuto e di ascolto, ma la necessità di preparare la strada alle prossime riaperture programmate da Conte. Nessuna fuga in avanti insomma, come quella, appunto, della governatrice calabrese di Forza Italia con il suo provvedimento su bar e ristoranti impugnato dal Governo davanti al Tar.

In una nota ripresa dall’Ansa, Emiliano precisa che l’ordinanza della Regione Puglia che riapre centri estetici e parrucchieri, “come per chiarezza ho comunicato al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, dispiegherà i suoi effetti dal 18 maggio in coerenza con i provvedimenti nazionali che saranno adottati nei prossimi giorni e, soprattutto, nel pieno rispetto dei protocolli per la sicurezza dei lavoratori che saranno indicati dalle linee guida disposte dal Comitato Tecnico Scientifico e dall’Inail per ciascun comparto di attività. In attesa di queste, diversamente da quanto fatto dalla Regione Calabria, la Puglia non consentirà aperture in contrasto con le disposizioni nazionali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”.