Coronavirus, rientri in Calabria: già 4.000 prenotazioni in meno di 24 ore

Oltre 4.000 richieste di registrazione per rientrare in Calabria. Sono quelle giunte tramite il sito www.rcovid19.it in un solo giorno alla Regione Calabria da parte di utenti che hanno richiesto il rilascio del pin per l’accesso al form online di prenotazione previsto dall’ordinanza numero 38 del presidente Santelli per disciplinare i rientri dal Nord Italia dopo il 4 maggio. L’ordinanza prevede, infatti, per chi è residente in Calabria ma si trova al Nord per lavoro o studio, la possibilità di rientrare purché questa esigenza venga comunicata 48 prima del ritorno. Chi rientra dovrà sottoporsi all’isolamento volontario per 14 giorni.

Delle 4.000 richiesta di rilascio del pin, oltre 3300 sono già state completate con successo ed a circa 250 non è stato possibile inviare il pin a causa di indirizzi email non corretti, mailbox piene e blocco antispam dei server di posta. Il resto delle richieste saranno smaltite nelle corso della giornata. La Regione chiede di non procedere con una nuova richiesta del pin, ma di attendere che la procedura venga completata.