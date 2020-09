Coronavirus, risalgono i contagi in Calabria: 32 nelle ultime 24 ore

Crescono ancora i casi di coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi registrati sono +32 (ieri erano +22) che portano il totale dall’inizio della pandemia a 1.545 a fronte di 157.068 tamponi effettuati ad oggi. I nuovi casi sono emersi al termine degli 1.772 tamponi effettuati. Attualmente i positivi in Calabria sono 290. Di questi, 21 sono ricoverati nei reparti di malattie infettive e 269 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.158, le vittime 97.

Bollettino Covid 19 aggiornato al 2 settembre 2020

Impennata in Italia Risalgono i contagi in tutto il Paese. Nelle ultime ventiquattr’ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 1.326 (ieri erano 978). Sei le vittime, due meno di ieri. Il Molise è l’unica regione dove non si registrano casi di coronavirus nell’ultimo giorno. Guida la classifica dei positivi riscontrati nelle ultime ventiquattr’ore la Lombardia con 237 casi, poi Veneto 163, Lazio 130, Campania 117, Emilia Romagna 107.