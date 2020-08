Coronavirus, situazione stabile a Crotone: restano 15 i casi positivi sul territorio

CROTONE – Sono quindici le persone attualmente positive al coronavirus nel territorio di competenza dell’As di Crotone. Nessuno è ricoverato in ospedale. E’ quanto si evince dal bollettino emesso il 14 agosto dall’Azienda sanitaria provinciale sulla situazione epidemiologica nel crotonese. La situazione rispetto alla giornata del 13 agosto non è cambiata.

Dieci dei quindici positivi sono migranti che si trovano in isolamento al Cara di Isola Capo Rizzuto; sono tutti asintomatici e non hanno avuto alcun contatto con la popolazione. Altri 4 migranti che avevano contratto il virus sono guariti. Un paziente covid invece non è residente nel crotonese, ma è comunque sottoposto a sorveglianza attiva da parte dell’Asp. Si registra anche un caso positivo sintomatico a Strongoli. Gli altri tre pazienti covid sono di Crotone: uno di loro presenta i sintomi del virus. Complessivamente nel crotonese ci sono 28 persone in isolamento domiciliare.

I casi positivi nel crotonese, dall’inizio della pandemia, sono 139. In Calabria le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 1.335: +19 rispetto giovedì 13 agosto.