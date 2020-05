Covid 19, al via campagna test sierologici gratuiti anche in otto comuni crotonesi

Ci sono anche le popolazioni di otto comuni crotonesi tra i duemila nei quali da lunedì 25 maggio saranno effettuati i test sierologici gratuiti per capire quante persone in Italia abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi. La campagna di screeing, promossa da Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, interesserà nel crotonese i comuni di Belvedere Spinello, Cirò Marina, Crotone, Crucoli, Mesoraca, Petilia Policastro, Cotronei, Isola Capo Rizzuto. Un ruolo importante lo svolgerà il laboratorio di analisi dell’Ospedale di Crotone che in Calabria è uno dei tre designati per l’esame dei test; gli altri due sono il laboratorio di patologia clinica di Reggio Calabria e il laboratorio dell’ospedale di Castrovillari. Al laboratorio di Crotone confluiranno anche i test di diversi comuni del catanzarese. L’esecuzione dei test darà svolta dalla Croce rossa Italiana.

Il test in tutta Italia verrà eseguito su un campione di 150 mila persone residenti in duemila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età. In Calabria il test interesserà oltre 6.300 persone. Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei. Per ottenere risultati affidabili e utiliè fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano. Partecipare non è obbligatorio, ma conoscere la situazione epidemiologica nel nostro Paese serve a ognuno di noi. Le persone selezionate saranno contattate al telefono dai centri regionali della Croce Rossa Italiana per fissare, in uno dei laboratori selezionati, un appuntamento per il prelievo del sangue.