Covid-19, Calabria: 180 contagiati nelle ultime 24ore, due vittime

CATANZARO – Salgono a 3.970 le persone positive al Covid-19 dall’inizio dalla comparsa della pandemia in Calabria. Gli ultimi 180 contagiati sono registrati nell’ultimo bollettino giornaliero diramato dalla Regione. I nuovi casi (che non tengono conto degli ultimi tamponi della giornata di oggi) sono distribuiti tra Cosenza (66), Catanzaro (18), Crotone (5), Vibo Valentia (5), Reggio Calabria (86). Rispetto a ieri si registrano anche due vittime. Il totale dei decessi sale così a 108.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 258.151 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 260.121. Dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 634 (37 in reparto; 3 in terapia intensiva, 594 in isolamento domiciliare); casi chiusi 624 (586 guariti, 38 deceduti). Catanzaro: casi attivi 221 (23 in reparto; 3 in terapia intensiva; 195 in isolamento domiciliare); casi chiusi 325 (289 guariti, 36 deceduti). Crotone: casi attivi 58 (58 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 36 (4 ricoverati ,32 in isolamento domiciliare); casi chiusi 122 (116 guariti, 6 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1003 (44 in reparto; 3 in terapia intensiva; 956 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti). Altra Regione o Stato: casi attivi 232 (232 in isolamento domiciliare); casi chiusi 117 (116 guariti, 1 deceduto).

Bollettino della regione Calabria del 26 ottobre 2020