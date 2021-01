Covid-19, l’Asp di Crotone marcia in testa alla Calabria per la somministrazione dei vaccini

E’ la provincia di Crotone la prima della Calabria ad aver terminato gli approvvigionamenti di vaccini anti Covid-19. Le dosi in totale somministrate, tra realtà sanitarie pubbliche e private, sono oltre 3.100, a fronte di 3.510 dosi consegnate. Il 30%, infatti, è stato accantonato, come prevede il protocollo, per garantire la copertura delle seconde dosi. Nella giornata di lunedì, inoltre, arriveranno le ulteriori dosi per proseguire la campagna vaccinale.

Sono state vaccinate anche tutte le strutture private e le Rsa di Cotronei, ma anche la clinica Santa Rita di Cirò Marina, quelle di Mesoraca, Villa Ermelinda, il Sant’Anna, San Teodoro e Savelli Hospital. In settimana si procederà con il poco personale sanitario rimasto fuori dei laboratori analisi.